Росія "анонсувала" нові удари по Одесі

Міністерство оборони Російської Федерації "анонсувало" нові удари по Одесі.

В оборонному відомстві країни-агресорки цинічно заявляють, що Україна "планує" інсценування удару по одному із цивільних об'єтів. Для цього нібито Одеська ОВА "звезла" масовку, яка виступить у ролі загиблих та постраждалих.

Таку заяву опублікувало Міноборони РФ.

"За задумом військової адміністрації Одеської області при вогневому впливі з боку підрозділів Збройних Сил Росії за місцями дислокації українських збройних формувань планується провести інсценування ураження одного із соціальних об'єктів, де заздалегідь підготовлено "масовку" (до 30 осіб) з числа антиросійських активістів, які виступають у ролі загиблих та постраждалих", - видумали у Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня російські літаки цинічно завдала ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області, коли люди спали.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про 21 жертву та 38 постраждалих. У зв'язку з трагедією 2 липня в області оголошено День жалоби за загиблими.

Відомо, російські окупанти випустили по Білгород-Дністровському району Одеської області три ракети Х-22. Ракети були запущені літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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