Пентагон підтвердив військову допомогу для України: Єрмак повідомив, що туди увійде

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив 1 липня, що Міноборони США підтвердило надання Україні чергового пакету військової допомоги в розмірі 820 млн. дол.
До складу допомоги, зокрема, увійдуть засоби ППО.
Про це Єрмак написав у Мережі.
"Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі $820 млн. Він включатиме, зокрема: додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS; дві системи ППО NASAMS; до 150 тисяч снарядів для 155 мм артилерії. Дякуємо союзникам", – йдеться у повідомленні голови ОП.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден анонсував надання Україні 800 млн дол. військової допомоги.
Окрім того, на саміті в Мадриді країни НАТО теж затвердили новий пакет допомоги для України: пальне, аптечки та засоби для боротьби з дронами.
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