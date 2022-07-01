Пентагон підтвердив військову допомогу для України: Єрмак повідомив, що туди увійде

Пентагон підтвердив військову допомогу для України: Єрмак повідомив, що туди увійде

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив 1 липня, що Міноборони США підтвердило надання Україні чергового пакету військової допомоги в розмірі 820 млн. дол.

До складу допомоги, зокрема, увійдуть засоби ППО.

Про це Єрмак написав у Мережі.

"Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі $820 млн. Він включатиме, зокрема: додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS; дві системи ППО NASAMS; до 150 тисяч снарядів для 155 мм артилерії. Дякуємо союзникам", – йдеться у повідомленні голови ОП.

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Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден анонсував надання Україні 800 млн дол. військової допомоги.

Окрім того, на саміті в Мадриді країни НАТО теж затвердили новий пакет допомоги для України: пальне, аптечки та засоби для боротьби з дронами.

Підтримка одразу від кількох країн: Канада, Франція, Чехія та Велика Британія допоможуть Україні

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