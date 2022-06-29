НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні

На саміті в Мадриді 29 червня країни НАТО затвердили новий пакет допомоги для України.

Альянс розраховує на довгострокову перспективу співпраці.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції за підсумками саміту.

"Сьогодні лідери погодилися посилити нашу підтримку, підтримавши всеохоплювальний пакет допомоги Україні", – сказав очільник Альянсу.

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Він уточнив, що цей пакет допомоги складатиметься з двох головних частин. Перша – термінова нелетальна допомога. Йдеться про паливо, аптечки та інше. За словами Столтенберга, НАТО також передасть Україні системи боротьби з дронами та обладнання для безпечного зв'язку.

Друга частина допомоги від Альянсу розрахована на тривалу співпрацю. Зокрема, Україні допоможуть відмовитися від зброї часів СРСР та перейти на обладнання НАТО.

Пізніше ввечері ТСН.ua повідомить ексклюзивні подробиці, що саме отримає Україна.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, яку іноземну зброю вже опанували та вивчають ЗСУ.

Це війна за право диктувати умови у Європі – виступ Володимира Зеленського на саміті НАТО

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