НАТО офіційно запросило Фінляндію і Швецію до Альянсу

Лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію стати членами Північноатлантичного альянсу та погодилися підписати протоколи про вступ.

У НАТО вважають, що вступ Фінляндії та Швеції зробить "їх безпечнішими, НАТО – сильнішим, а євроатлантичний регіон – більш безпечним".

Про це повідомляє прес-службу НАТО.

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"Ми підтверджуємо нашу відданість політиці відкритих дверей НАТО. Сьогодні ми вирішили запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО та погодилися підписати Протоколи про вступ. При будь-якому вступі до Альянсу життєво важливо, щоб законні проблеми безпеки всіх членів Альянсу були належним чином вирішені. Ми вітаємо укладення тристороннього меморандуму між Туреччиною, Фінляндією та Швецією щодо цього. Приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО – сильнішим, а євроатлантичний регіон – більш безпечним. Безпека Фінляндії та Швеції має безпосереднє значення для Альянсу, в тому числі під час процесу вступу", - йдеться у д екларація Мадридського саміту.

Нагадаємо, що після вторгнення РФ до України Швеція та Фінляндія оголосили про намір вступити до Альянсу.

Однак турецький лідер Реджеп Ердоган назвав Швецію та Фінляндію притулком для "терористичних організацій та наклав вето на їхнє приєднання.

28 червня лідери Туреччини, Швеції, Фінляндії та генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрілися у Мадриді. За підсумками зустрічі очільники МЗС трьох країн підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на Мадридському саміті цього тижня підтримає запрошення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО.

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