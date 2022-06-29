Саміт НАТО в Мадриді: чому він історичний і що треба знати Україні

Саміт НАТО в Мадриді: чому він історичний і що треба знати Україні

У середу, 29 червня, в Мадриді відкрився 36-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Альянсу збираються в столиці Іспанії в історичний момент. Хоча українські урядовці так не вважають.

Що про 36-й саміт НАТО в Іспанії треба знати українцям? Кореспондент ТСН.ua розповідає з Мадриду.

По-перше, рівно 40 років тому Іспанія поповнила лави НАТО. Тому приймати такий саміт для країни саме цього року – це вже історично.

По-друге, вперше після закінчення Другої світової війни на європейському континенті точиться повномасштабна війна, яку Росія розв’язала проти України. І НАТО, на жаль, досі не має політичної волі її закінчити.

Так, можна скільки завгодно сперечатися, що НАТО – це не мілітарний, а передовсім політичний Альянс. Як і про те, що Європа зараз не воює з Росією, лише Україна. Але правди ніде діти: ЄС вже прямій війні з Росією, як і блок НАТО.

Натомість Джо Байден на саміті в Мадриді планує оголосити про збільшення чисельності американських сил в Європі. Ну а ще раніше озвучувалося про суттєве посилення східного флангу НАТО: від 40 тис. Сил швидкого реагування, до 300 тис. Цифра вражає. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, це найбільше збільшення сил Альянсу в Європі від часів закінчення Холодної війни.

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"Вони будуть розгорнуті вже наступного року. Ми також маємо розуміємо, що ці сили будуть розгорнуті та профінансовані різними країнами-членами НАТО. Вони будуть дислоковані у своїх рідних країнах, але попередньо закріплені за певними країнами та територіями. По прикладу того, що ми зараз бачимо по Німеччині. Вони мають спеціальну бригаду для захисту Литви", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, відкриваючи саміт НАТО в Мадриді.

По-третє, саме через це було б логічно запропонувати чітку євроатлантичну перспективу Україні. Проте лідери західного світу так не вважають, тому до НАТО запрошують Швецію та Фінляндію.

Для західного світу це рішення дуже історичне. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, починаючи війну проти України, Путін заявляв, що має на меті не допустити наближення Альянсу до кордонів Росії, а отримав ще більше НАТО на своїх кордонах.

Сталося те, чого в Кремлі не очікували. Швеція та Фінляндія, які довгими десятиліттями залишалися позаблоковими, а Фінляндія ще й має свою історію війни з Росією, вступають до НАТО. Ось що за півтора тижні до саміту Альянсу в Мадриді сказав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто:

"Що нас спонукало подати заявку на членство в НАТО? Ви можете піти до кафе у Санкт-Петербурзі чи Москві, де почуєте: чому нас б’ють ці українці, коли у нас є ядерна зброя, щоб битися? чому ми не використовуємо цю зброю? І ця атмосфера змушує нас ставити абсолютно нові запитання і стикатися з абсолютно новими ризиками".

Звичайно це робиться через російську загрозу. Російська пропаганда накручує мілітаристський угар. Судячи з сюжетів на їхньому телебаченні, вони вже готові воювати з Литвою (тобто з НАТО) за Калінінград, та бомбити місце проведення саміту Альянсу в Мадриді. "Роскосмос" у своєму Telegram у вівторок, 28 червня, опублікував супутникові знімки місця проведення саміту з чіткими координатами, вказавши, що це саме ті "центри ухвалення рішень", які допомагають Україні, вочевидь натякаючи, що може і їх розбомбити. Проте навряд чи це реально можливо.

Кремлівська пропаганда паразитує на темі Третьої світової, залякуючи світ ядерними ударами, якщо хтось спробує деокупувати український Крим чи зазіхнути на Калінінград. Путін лютує, і це видно неозброєним оком. Можливо саме тому той же міністр закордонних справ Фінляндії сказав: "Ми будуємо бункери".

По-четверте, саме на цьому саміті НАТО в Мадриді буде ухвалена нова Стратегічна концепція, за якою Альянс житиме наступні 10 років. Чому це так важливо? Справа в тому, що поки що чинна концепція була ухвалена 2010 року і називала Росію партнером.

"Це буде історичний та трансформаційний саміт для нашого Альянсу. Ми зустрічаємося в розпал найбільш серйозної безпекової кризи від часів Другої світової війни. Зараз світ кардинально відрізняється від того, що було понад 10 років тому, коли ми ухвалювали поки ще чинну концепцію. Тоді президентом Росії був Дмитро Мєдвєдєв, які брав участь у нашій зустрічі. І ми тоді ухвалили, що Росія – це стратегічний партнер НАТО. Ми мали зустрічі з Росією на саміті НАТО. Звичайно, зараз все не так", - заявив Єнс Столтенберг.

За його словами, у середу, 29 червня, на саміті в Мадриді лідери ухвалять нову Стратегічну концепцію, де дуже чітко вкажуть, що Росія представляє пряму загрозу для безпеки Альянсу. Китай також буде частиною цієї концепції.

По-п’яте, і, нарешті, НАТО на саміті в Мадриді погодить новий широкий пакет підтримки для України. У короткостроковій перспективі він включатиме озброєння, паливо, дрони та іншу допомогу. У довгостроковій - повний перехід української армії на стандарти НАТО, який вже стартував.