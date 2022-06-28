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НАТО погодить комплексний пакет допомоги Україні під час саміту 29-30 червня

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НАТО погодить комплексний пакет допомоги Україні під час саміту 29-30 червня

Фото: Associated Press

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО погодть Комплексний пакет допомоги Україні, яка сьогодні "стикається з брутальністю, якої не було з часів Другої світової війни".

З відповідною заявою Столтенберг виступив на пресконференції, що передує відкриттю саміту НАТО в Мадриді 29-30 червня.

Про це повідомляє журналіст ТСН.ua.

"Ми погодимо Комплексний пакет допомоги Україні, щоб допомогти їм оборонятися. Україна зараз стикається з брутальністю, якої ми не бачили в Європі з часів Другої світової війни", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що Іспанія приймає саміт рівно за 40 років після свого вступу до НАТО. За його словами, саміт у Мадриді стане дуже важливим, адже цими днями буде ухвалено кілька важливих рішень.

"Ми погодимо нову Стратегічну концепцію, яка буде дороговказом НАТО у більш небезпечному та непередбачуваному світі. Ми погодимо фундаментальний зсув принципів нашого стримування та нашої оборони з більшими силами швидкого реагування та передбаченого озброєння", повідомив Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нова стратегічна концепція проголосить Росію найбільшою загрозою для країн Північно-Атлантичного альянсу.

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