"Ваші хлопці – вони для мене герої": Зеленський звернувся до родин американських військових

Президент України подякував американським військовим, які боронять Україну, та їхнім родинам.

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю американському телеканалу NBC звернувся до родин американських військових. Він висловив щиру подяку за підтримку України та українців у боротьбі проти російської агресії. А також наголосив, що Україна боротиметься за тих, хто перебуває у російському полоні.

"Я не впевнений, що знайду влучні слова, але ви знайте, що вони йдуть від щирого серця, і я вважаю, від сердець усіх українців. Ваші хлопці – вони для мене герої. Так само, як і українці. Бо вони жертвують найважливішим, що в них є, – своїми життями.

Але я впевнений, що ми будемо боротися за на них і повернемо їх. І звичайно, вони повернуться до своїх родин, дітей, батьків, рідних. І для мене це честь, що у світі є такі люди, які не бояться, приїхали і підтримали нас, наш суверенітет і незалежність. Також я хочу висловити подяку всім американським родинам.

Я знаю, що в американських містах і містечках є такі ж хоробрі люди, як и в українських, які після початку російського вторгнення виходили на вулицю, блокували дороги, та робили, все, що могли. І я знаю, що в американських містах є люди вивішують на будинки українські прапори. Дякую їм за підтримку", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

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