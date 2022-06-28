У Мадриді розпочався триденний саміт НАТО: на що чекати Україні від зустрічі лідерів Альянсу

У Мадриді розпочався триденний саміт НАТО: на що чекати Україні від зустрічі лідерів Альянсу

У вівторок, 28 травня, у Мадриді розпочався саміт Північноатлантичного альянсу, який відбувається на тлі війни Росії проти України.

Саміт, на який зібралися до 30 лідерів НАТО, триватиме три дні.

На що чекати Україні від саміту НАТО – йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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НАТО намагається допомагати Україні, але робить, на думку українських представників, все ще недостатньо. В Альянсі кажуть, що допомагають Києву озброєнням. Однак про надання Україні ПДЧ чи якусь інтеграцію в Альянсі наразі не йдеться. Відомо, що на другий день саміту до 30 лідерів НАТО має звернутися президент України Володимир Зеленський.

Через розхитану безпекову ситуацію в Європі, яку спричинила російська війна, НАТО збирається посилити східний фланг. Нинішні батальйонні групи будуть бригадними. Тобто кожна група збільшиться від 1 тис. до 3-5 тисяч.

Також НАТО під час саміту має ухвалити стратегічну концепцію на наступне десятиліття. Україна просила, аби до концепції внесли тверду і сувору оцінку Росії.

Ще один новий момент – Китай. НАТО все більше придивляється до поведінки Китаю. В саміті НАТО в Мадриді братимуть участь лідери Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії саме через Китай і його експансіоністську політику.

Країни НАТО зібралися на саміт: на що чекати Україні

Інший момент момент саміту - це запрошення до НАТО Фінляндії та Швеції. Станом на вечір відомо, що Туреччина розблокувала вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Важливо, що цей мадридський саміт має історичний аспект для українського народу. 25 років тому саме тут, в Мадриді, було підписано Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО. Від того часу відносини розвинулись кардинально, але членство України в НАТО як тоді тоді, так і нині - не на порядку денному. Хоча членство в НАТО записано як мета України в Конституції.

Зауважимо, що у вівторок, 28 червня, у Мадриді розпочався триденний саміт НАТО. Його мета - реагування на сучасні виклики у сфері безпеки, які спричинила широкомасштабна війна росії проти України. На саміті можуть затвердити нову стратегічну концепцію, яка визначить рф загрозою НАТО. З відповідною заявою Столтенберг виступив на пресконференції, що передує відкриттю саміту НАТО в Мадриді 28-30 червня.

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