Білорусь готується вступити у війну проти України - експерт

Білорусь готується вступити у війну проти України.

На самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка тисне очільник Кремля Путін.

Про це в етері ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“У Путіна дуже багато важелів, завдяки яким він може тиснути на Лукашенка. Проте, я думаю, що він буде максимально намагатися уникнути цього кроку. Можливо, до 1 липня, коли призначений саміт ОДКБ, наказ про наступ відданий не буде. Хоча його армія виконує кроки щодо підготовки Збройних сил Білорусі. Не приділяти увагу цьому питанню неможливо”, - наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що Лукашенко постачає РФ боєприпаси та техніку. Однак Путін, підкреслює військовий експерт, буде робити все, щоб змусити диктатора повноцінно вступити у війну.

Нагадаємо, що НАТО не згодне з критикою щодо допомоги Україні.

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