Білорусь готується вступити у війну проти України - експерт

Білорусь готується вступити у війну проти України.
На самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка тисне очільник Кремля Путін.
Про це в етері ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.
“У Путіна дуже багато важелів, завдяки яким він може тиснути на Лукашенка. Проте, я думаю, що він буде максимально намагатися уникнути цього кроку. Можливо, до 1 липня, коли призначений саміт ОДКБ, наказ про наступ відданий не буде. Хоча його армія виконує кроки щодо підготовки Збройних сил Білорусі. Не приділяти увагу цьому питанню неможливо”, - наголосив Олег Жданов.
Він також додав, що Лукашенко постачає РФ боєприпаси та техніку. Однак Путін, підкреслює військовий експерт, буде робити все, щоб змусити диктатора повноцінно вступити у війну.
Нагадаємо, що НАТО не згодне з критикою щодо допомоги Україні.
Читайте також:
- Розлітаються на частини: в Мережі показали, як українські захисники влаштовують для росіян спекотне літо
- Стало відомо, як військових ЗСУ виводили із Сєвєродонецька
- Переплутав зі звіром: у Львівській області мисливець застрелив чоловіка