Росія "анонсувала" хімічну атаку по одній із областей України

Міністерство оборони Росії "анонсувало" застосування хімічної зброї проти мирного населення у населеному пункті Курортне Одеської області.

У відомстві заявляють, що Україна нібито готує провокації для звинувачення Збройних сил РФ у застосуванні хімічної зброї.

Про це заявляє Міноборони країни-агресорки.

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"Для цього до санаторію Міністерства охорони здоров'я України "Приморський" (населений пункт Курортне Одеської області) 18 червня 2022 р. прибули представники СБУ, які опрацьовували з керівництвом установи питання прийому, розміщення та надання медичної допомоги постраждалим від ураження хімічними речовинами, що відправляють", - видумали у Росії.

Нагадаємо, російські військові у вівторок, 28 червня, ракетами обстріляли Одеську область. Одну з ракет збили підрозділи ППО. Руйнувань та постраждалих в області, на щастя, немає.

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