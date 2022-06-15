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Яка хімічна небезпека для захисників України існує на фронті: відео

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Яка хімічна небезпека для захисників України існує на фронті: відео

Фото: Associated Press

В МВС розповіли, як воює рашистська машина на противагу українській армії.

На захисників України на фронті чатує, зокрема, й хімічна небезпека.

Про це повідомляє МВС України у Telegram.

"Безглузді влучання у об’єкти критичної інфраструктури і хімічної промисловості, безпековий тероризм, бомбардування заводу "Азовсталь" із загрозою витоку сірководню, хімзаводу з азотом у Рубіжному та Сєвєродонецьку, неодноразове використання касетних бомб та іншого негуманного озброєння, забороненого міжнародними правом. Не говорячи вже про щоденні погрози використання ядерної зброї… саме так воює рашистська машина на противагу українській армії", - йдеться у повідомленні.

Реагування на хімічні, радіаційні загрози у військах покладено на "військових хіміків". Як зазначається, вони першими висуваються у зону ураження, досліджують рівень загрози та складають план дій особового складу.

Нагадаємо, у квітні Україна отримала понад 200 тисяч ампул антидоту до хімічної зброї.

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