Проти керівництва України готували теракт: у МВС розповіли подробиці

Проти української влади диверсанти готували теракт.

Теракту вдалося запобігти завдяки небайдужим громадянам, які повідомили до поліції про підозрілих осіб.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було затримано 800 осіб, яких підозрюють у диверсійній діяльності. На початку війни у Києві діяли ДРГ, які складались із 5-10 осіб, метою яких було вчинення терактів у центрі столиці. Інші диверсанти корегували вогонь по об'єктах та знімали результати ракетних обстрілів. Серед затриманих є й такі, які повідомляли ворогові про позиції ЗСУ.

"Саме завдяки інформації з наших оперативних джерел вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої держави. І після перемоги про це можна буде розказати значно більше", - повідомив Єнін.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих українських Мелітополі та Бердянську 12 червня вибухи могла влаштувати сама ж влада РФ. Вибухи, найімовірніше, підлаштовані російською владою в захоплених Мелітополі й Бердянську, окупанти влаштували, щоб таким чином звинуватити українських партизанів у нападах на мирне населення.

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