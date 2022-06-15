Молдова, Грузія та Еквадор приєдналися до зустрічі у форматі "Рамштайн"

Молдова, Грузія та Еквадор приєдналися до зустрічі у форматі "Рамштайн"

Остін привітав країни, які приєдналися до сьогоднішньої зустрічі контактної групи.

Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

Про це заявив на зустрічі у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін.

Від початку війни понад 45 союзників і партнерів з усього світу надали військову допомогу Україні.

За його словами, це відображає глобальне обурення російською неспровокованою агресією і глобальну рішучість захищати порядок, заснований на правилах.

"Сьогодні я маю честь приймати міністрів оборони і голів штабів з понад 45 країн, а також представників НАТО і ЄС. Також я радий вітати Еквадор, Грузію та Молдову, які приєдналися до сьогоднішньої зустрічі контактної групи", - додав Остін.

Від часу віртуальної зустрічі три тижні тому було досягнуто важливого прогресу на кількох фронтах, додав він.

"Союзники надали ракети "Гарпун", щоб покращити прибережну оборону України, Британія надає РСЗВ М270 і навчання для допомоги Україні у захисті території Донбасу, низка союзників і партнерів надають гаубиці і артилерійські боєприпаси – українські сили вже використовують їх у захисті Донбасу. Ми вже багато зробили, але не маємо витрачати час даремно. Ми збираємося поглибити нашу підтримку ЗСУ у сьогоднішній боротьбі і збільшити їхню силу перед завтрашніми загрозами", - заявив глава Пентагону.

Він також додав, що є потреба у посиленні готовності збільшувати можливості України до самооборони, і ми повинні докласти ще більших зусиль, щоб Україна могла захистити себе, своїх громадян і територію.

Нагадаємо, 14 червня у Міноборони США заявили, що скерують до України більше реактивних систем залпового вогню.