Лише Україна вирішує умови миру - Німеччина

Лише Україна вирішує умови миру - Німеччина

У Берліні наголосили, що жодна країна чи організація не мають права давати поради Україні щодо умов миру.

Умови миру Україна має визначати сама, ніхто ззовні не може давати їй поради.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу, пише "Укрінформ".

"Я можу чітко сказати, що канцлер неодноразово підкреслював: Україна вирішує сама і абсолютно самостійно, якого рішення в цьому конфлікті з Росією вона прагне. І ніхто ззовні не може надавати їй поради", - наголосив він.

Речник також прокоментував можливість майбутнього візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до України, за його словами, він "не має чого повідомити щодо робочих планів канцлера".

Він також наголосив, підтримка з боку ФРН є багатосторонньою – фінансовою, гуманітарною, а також військовими засобами.

Нагадаємо, Шольц відкинув критику щодо затримки постачання озброєння Україні та пояснив, в чому насправді причина.

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