Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН - Зеленський

Росія не має права брати участь в обговоренні питання щодо України.

Росія, яка й досі залишається членом ООН і навіть має місце постійного члена у Раді Безпеки, має бути позбавлена голосу в цій організації.

Про це 28 червня під час засідання Радбезу ООН сказав президент України Володимир Зеленський.

"Якщо терористичні дії здійснює держава, то вони не можуть залишатися непокараними. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних. За Хартією ООН - це обов'язок підтримувати мир на міжнародній арені. Країни, які порушують такі принципи, можуть бути виключені із Генеральної Асамблеї Радою Безпеки", - зазначив Зеленський.

Він додав, що хоча РФ порушує фундаментальні принципи ООН, її досі не притягнули до відповідальності. Вона залишається членом ООН і навіть має місце постійного члена у Раді Безпеки, яке посідає лише через недалекоглядність політиків.

"Закликаю вас позбавити Росію її голосу на Генеральній Асамблеї. РФ не має права залишатися у Раді Безпеки. Якщо ми виявлятимемо належну політичну волю - це єдина умова для чинності Хартії", - додав президент України.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

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