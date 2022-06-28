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Радбез ООН збирає засідання через удар по Кременчуку

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Радбез ООН збирає засідання через удар по Кременчуку

Фото: Дмитро Лунін

Влучання російської ракети в торговий центр на Полтавщині обговорять на Раді Безпеки ООН за участь представника України.

У вівторок, 28 червня, Рада Безпеки ООН збирає засідання для обговорення удару по Кременчуку й обстрілів окупантами мирного українського населення. 

Про це повідомило норвезьке представництво у ООН у дописі в Twitter.

“Повідомлення про напад Росії на торговий центр у Кременчуці є жахливим. Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру”, - йдеться у цьому твіті. 

Засідання Радбезу розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Очікується, що у ньому братиме участь представник України.

Нагадаємо, ракетний обстріл у Кременчуку, внаслідок якого, станом на ніч 28 червня, загинуло 16 осіб, а понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями, викликав реакцію обурення від світових лідерів та міжнародної дипломатії.

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