У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи - міський голова

Миколаївський мер закликав мешканців міста залишатися в укриттях.

Вранці у вівторок, 28 червня, під час оголошеної близько 5 години ранку повітряної тривоги у місті Миколаєві було чутно вибухи.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У місті лунають вибухи. Усі в укриття. З’ясовуємо всю інформацію", - написав він.

Напередодні увечері, 27 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві рятувальники ліквідували пожежу на одному з підприємств, яка спалахнула внаслідок обстрілу росіян.

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