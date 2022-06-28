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У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи - міський голова

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи - міський голова

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У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи - міський голова

Фото: ТСН.ua

Миколаївський мер закликав мешканців міста залишатися в укриттях.

Вранці у вівторок, 28 червня, під час оголошеної близько 5 години ранку повітряної тривоги у місті Миколаєві було чутно вибухи.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У місті лунають вибухи. Усі в укриття. З’ясовуємо всю інформацію", - написав він.

Напередодні увечері, 27 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві рятувальники ліквідували пожежу на одному з підприємств, яка спалахнула внаслідок обстрілу росіян.

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