Чи можуть російські війська прорватися до Одеси через Миколаїв: Кім пояснив

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що сухопутний прорив російських військ через обласний центр до Одеси наразі неможливий.
Навіть, якщо російські війська вирішать атакувати з моря, то самі лише сили десанту не дадуть бажаного результату.
Про це Кім розповів у телеефірі 10 червня, відповідне відео з якого опублікував у Мережі.
"Наразі сухопутний прорив російських військ через Миколаїв на Одесу неможливий. А щодо морського узбережжя, то атака тільки силами морського десанту не дасть бажаного результату, потрібна допомога та логістика з суходолу", – розповів голова Миколаївської області.
Він також переказав слова українських військових про те, що наразі такої можливості в окупантів немає.
Нагадаємо, 9 червня в Одеській ОВА попередили про загрозу ракетних ударів з моря та можливість прориву до області російських ДРГ, що можуть прибути на катерах через Дунай.
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