Росіяни з "Ураганів" обстріляли Миколаїв: деталі

Сьогодні увечері, 27 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Як повідомляє Військова комендатура оборони міста, це був "Ураган", - зазначив міський голова.

За його словами, пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль. Також касетні боєприпаси впали біля зупинки громадського транспорту.

Інших деталей обстрілу, та чи є жертви внаслідок удару, Сєнкевич поки не назвав.

Нагадаємо, що 25 червня російські ракети пошкодили цивільну інфраструктуру Миколаєва, приміщення органів державної влади та освітній заклад.

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