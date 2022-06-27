Росіяни з "Ураганів" обстріляли Миколаїв: деталі

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль.
Сьогодні увечері, 27 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами.
Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Як повідомляє Військова комендатура оборони міста, це був "Ураган", - зазначив міський голова.
За його словами, пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль. Також касетні боєприпаси впали біля зупинки громадського транспорту.
Інших деталей обстрілу, та чи є жертви внаслідок удару, Сєнкевич поки не назвав.
Нагадаємо, що 25 червня російські ракети пошкодили цивільну інфраструктуру Миколаєва, приміщення органів державної влади та освітній заклад.
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