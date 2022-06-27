В Миколаєві ексдепутат міськради хотів створити "народну республіку" та приєднатися до РФ

В Україні правоохоронці затримали агента Росії, який розробив концепцію “Миколаївської народної республіки”.
Агент був колишнім депутатом міської ради Миколаєва та готувався до приходу росіян.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як стало відомо, за завданням кураторів з Росії чоловік розробив концепцію “МНР”, яка подальше повинна була “приєднатися” до країни-агресора РФ.
Колаборант приготував документальне, правове та суспільно-політичне “обґрунтування” для створення фейкової республіки у межах області.
“Відповідно до вилучених у нього під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе “МНР”. А потім перейти на російську мову, отримати власні “герб, прапор і гімн”. Час існування “МНР” – виключно у період “спеціальної військової операції” рф, а потім псевдоутворення клопотало би про включення до складу рф”, - розповіли в пресслужбі СБУ.
Сам же агент згодом міг отримати удну з керівних посад, проте зараз йому вже повідомлено про підозру у державній зраді.
Нагадаємо, що на Херсонщині почастішали випадки викрадень окупантами чоловіків.
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