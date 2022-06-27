США планують передати Україні нові системи ППО

За словами радника президента США, до наступного пакета військової допомоги Україні будуть включені системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності.

США планують передати Україні нові системи протиповітряної оборони.

Про це 27 червня повідомив радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван, передає Ukraine Now.

"До наступного пакета військової допомоги Україні будуть включені системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності", - повідомив Салліван.

Радник президента США додав, що пакет також включатиме "дещо інше, у чому є термінова потреба", включно з боєприпасами для артилерійських систем.

Офіційно США оголосять про нову допомогу цього тижня.

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