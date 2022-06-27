Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США планують передати Україні нові системи ППО

Дата публікації
Перегляди
1286
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США планують передати Україні нові системи ППО

Фото: Associated Press

За словами радника президента США, до наступного пакета військової допомоги Україні будуть включені системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності.

США планують передати Україні нові системи протиповітряної оборони.

Про це 27 червня повідомив радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван, передає Ukraine Now.

"До наступного пакета військової допомоги Україні будуть включені системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності", - повідомив Салліван.

Радник президента США додав, що пакет також включатиме "дещо інше, у чому є термінова потреба", включно з боєприпасами для артилерійських систем.

Офіційно США оголосять про нову допомогу цього тижня.

Нагадаємо, стало відомо, звідки Росія атакувала Київ.

Зеленський зустрівся зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Джеймсом Рішем

Зеленський зустрівся зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Джеймсом Рішем

Читайте також:

Наступна публікація