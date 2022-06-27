Симптоми високого холестерину, на які слід звернути увагу

Високий рівень холестерину може призвести до серцево-судинних захворювань, інсульту та інших серйозних станів здоров’я, але знання симптомів і факторів ризику має вирішальне значення для профілактики.

Існують способи подолати високий рівень холестерину, і чудова новина полягає в тому, що серцево-судинні захворювання можна запобігти на 90%.

Про це розповідає кардіолог Леслі Чо.

"Навіть якщо у вас у родині вже є випадки фіксування високого холестерину, ви можете запобігти серцевим захворюванням", - пише лікарка.

Ось симптоми високого рівня холестерину та фактори ризику, про які слід знати. Читайте далі, щоб дізнатися більше, а щоб забезпечити своє здоров’я та здоров’я інших.

Остерігайтеся трансжирів

За даними Американської кардіологічної асоціації, трансжири, що містяться в ультраоброблених, розфасованих і смажених продуктах, знижують рівень хорошого холестерину (ЛПВЩ) і підвищують рівень поганого (ЛПНЩ).

"Трансжири дуже негативно впливають на організм", - попереджає докторка Чо.

Вони не тільки погіршують рівень холестерину, але й підвищують маркери запалення.

Скільки часу ви сидите?

Робота в офісі та активність від машини до дивана можуть вплинути на рівень холестерину, навіть якщо ви регулярно тренуєтесь.

"Ми виявили, що час, проведений стоячи, а не сидячи, значною мірою пов’язаний із зниженням рівня цукру в крові та жирів у крові. Заміна часу сидячи на кроки також пов’язувала зі значним зменшенням лінії талії та ІМТ", - каже старший науковий співробітник Школи громадського здоров’я Університету Квінсленда, Австралія.

ІМТ

Якщо ваш індекс маси тіла (ІМТ) перевищує 30, ви можете перевірити рівень холестерину.

"Якщо страждаєте ожирінням і маєте високий рівень холестерину, втрата ваги має сприяти зниженню рівня холестерину, а також ризику розвитку інших захворювань, пов’язаних із ожирінням, включаючи діабет та серцево-судинні захворювання", - говорить медик.

Чи страждає хтось із рідних на підвищений холестерин?

"Часто один із найбільших факторів, що визначає рівень холестерину, - це ваші гени", — каже Кейт Кірлі, докторка медичних наук.

Як саме гени впливають на рівень холестерину, досить складно сказати, але можна з упевненістю стверджувати, що високий холестерин, як правило, спадкова річ. Для більшості людей генетичне тестування не є необхідним або корисним, якщо вони не мають рідних із підвищеним рівнем холестерину. Гени ми не можемо змінити, тому ліки є важливим інструментом для лікування високого холестерину.

Фото: creditdnepr.com.ua

Вживання жирної їжі не означає високий рівень холестерину в організмі

Жири (не плутати з трансжирами!) протягом десятиліть вважали винними у підвищенні холестерину, але не так все однозначно.

Люди думають, що їхній рівень холестерину більше пов’язаний з тим, що вони їдять.

"Кількість холестерину, який потрапляє з їжею, насправді не дуже впливає на ваш власний холестерин. Організм виробляє холестерин. Він виробляє холестерин незважаючи ні на що. Навіть якщо ви не їсте жирні продукти, ваш організм виробляє холестерин. Їжа має значення, але не таке суттєве, як багато людей думають.

Попередні дослідження показують, що переривчасте голодування може бути стратегією зниження загального холестерину, поганого холестерину ЛПНЩ та підвищення хорошого.

Але зауважте, період голодування 16-8 годин, коли ви їсте протягом восьми годин і п'єте тільки воду протягом 16 годин, є популярним і оптимальним методом.