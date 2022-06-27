Стало відомо, як військових ЗСУ виводили із Сєвєродонецька

ЗСУ максимально вивели із собою ті засоби, які у них були.
Оскільки у Сєвєродонецьку вже не працював жоден міст, виведення українських військ із міста відбувалося шляхом переправи через річку. Для перетину річки використовувалися підручні засоби, які були у місті, тому процес був складним.
Про це під час пресконференції повідомив голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.
"Хоча майже всі підрозділи української армії вийшли із Сєвєродонецька і максимально вивели із собою ті засоби, які у них були", - зазначив він.
Нагадаємо, у розвідці пояснили, чому українські військові вийшли із Сєвєродонецька.
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