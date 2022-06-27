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Стало відомо, як військових ЗСУ виводили із Сєвєродонецька

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Стало відомо, як військових ЗСУ виводили із Сєвєродонецька

Фото: Сергій Гайдай

ЗСУ максимально вивели із собою ті засоби, які у них були.

Оскільки у Сєвєродонецьку вже не працював жоден міст, виведення українських військ із міста відбувалося шляхом переправи через річку. Для перетину річки використовувалися підручні засоби, які були у місті, тому процес був складним.  

Про це під час пресконференції повідомив голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.

"Хоча майже всі підрозділи української армії вийшли із Сєвєродонецька і максимально вивели із собою ті засоби, які у них були", - зазначив він.

Нагадаємо, у розвідці пояснили, чому українські військові вийшли із Сєвєродонецька.

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