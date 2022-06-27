Пєсков прокоментував дефолт Росії

Дмитро Пєсков відхрестився від інформації про дефолт, і звинуватив всіх, окрім Росії.
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков з прокремлівським наративом прокоментував інформацію про дефолт Російської Федерації.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.
Він стверджує, що заяви про дефолт у Росії – "неправомірні".
"Твердження про дефолт, що настав у Росії, неправомірні, ще в травні був здійснений платіж у валюті, а те, що кошти не дійшли до одержувачів – не наша проблема", - заявив прессекретар Путіна.
Нагадаємо, у Росії вперше за століття стався дефолт. РФ порушила умови виплати свого суверенного боргу, не погасивши вчасно відсотки за кредитом.
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