Пєсков прокоментував дефолт Росії

Дмитро Пєсков відхрестився від інформації про дефолт, і звинуватив всіх, окрім Росії.

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков з прокремлівським наративом прокоментував інформацію про дефолт Російської Федерації.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Він стверджує, що заяви про дефолт у Росії – "неправомірні".

"Твердження про дефолт, що настав у Росії, неправомірні, ще в травні був здійснений платіж у валюті, а те, що кошти не дійшли до одержувачів – не наша проблема", - заявив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, у Росії вперше за століття стався дефолт. РФ порушила умови виплати свого суверенного боргу, не погасивши вчасно відсотки за кредитом.

Читайте також: