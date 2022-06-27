У Росії вперше за століття стався дефолт. Що це означає: відповідь експерта

У Росії вперше за століття стався дефолт. Що це означає: відповідь експерта

Росія порушила умови виплати свого суверенного боргу, не погасивши вчасно відсотки за кредитом.

У Росії стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше від минулого століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. Сама Росія відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки. Минулого тижня вона оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі $40 мільярдів у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

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Враховуючи збитки, вже завдані економіці та ринкам РФ, дефолт поки що має переважно символічний характер і мало що означає для росіян, які переживають двозначну інфляцію та найгірший економічний спад за останні роки.

Експерт Вадим Денисенко пояснює, що означає дефолт для Росії.

"Думки аналітиків розходяться щодо того, чи настане в Росії дефолт. Одні вважають, що оголошення дефолту – це нагнітання ситуації та частина інформаційної політики Заходу. Інші впевнені, що дефолт у Росії неминучий і економіка розвивається за негативним сценарієм. Водночас експерти вважають, що є ризик внутрішнього дефолту через високу закредитованість населення. Наразі росіяни отримали можливість оформити кредитні канікули. Але цей захід діє до кінця вересня. Однак доходи людей падають, і не факт, що кредитоспроможність росіян покращиться до осені", - пише він.

Однак боргові дефолти ускладнюють і підвищують вартість запозичення в майбутньому, враховуючи збитки. Невиконання Росією своїх зобов’язань може насамперед торкнутися компанії з державною участю. Наприклад, в емісійних документах "Газпрому" написано, що МБРР може вимагати від "Газпрому" рівної та пропорційної застави активів щодо боргу Російської Федерації.

Таким чином, кредитори можуть спробувати накласти арешт на закордонні активи "Газпрому", а також на платежі "Газпрому" від покупців російського газу.

У теорії для росіян дефолт загрожує:

знеціненням російської валюти;

високим зростанням інфляції та підвищенням цін на товари та послуги;

значним підвищенням кредитних ставок;

затримкою бюджетних виплат пенсіонерам, бюджетникам, одержувачам соцдопомог;

заморожуванням підвищення пенсій, зарплат, соцвиплат;

перебоями із постачанням товаром, дефіцитом товарів.

"Те, що зараз станеться, це не дефолт у буквальному значенні слова. Це технічний дефолт. Росія має кошти на обслуговування боргу, але не має технічної можливості для цього", - додав Денисенко.

Наслідками технічного дефолту для Росії можуть стати неможливість міжнародних позик та контактів з Міжнародним валютним фондом.

Щодо країни, яка допустила дефолт, також розпочинаються судові розгляди. Кредитори не просто судяться з боргових зобов’язань, а й на етапі виконання судового рішення ініціюють арешт активів за кордоном, наприклад, дипломатичної власності (будівлі посольств та консульств).

Якщо держава оголошує дефолт – це підстава для пред’явлення вимог щодо всіх облігацій та інших боргів, що є в обігу. Тобто, замість $234,85 млн дол, що мають бути виплачені 23 червня 2022 року до погашення, можуть бути пред’явлені вимоги на весь обсяг державного боргу Росії, а це вже $40 млрд (3% ВВП Росії). Щоправда, це можливо лише на ту суму, яку контролюють іноземні кредитори.

До того ж, можуть виникнути бар’єри для торгівлі, якщо країни або компанії, які, зазвичай, укладають угоди з Росією, самостійно запровадять правила, що забороняють їм вести відносини з країною, яка перебуває у стані дефолту.

Як правило, наслідками дефолту бувають:

девальвація національної валюти;

зниження капіталізації підприємств;

зниження зарплат як у номінальному вираженні, так і у частині купівельної спроможності;

скорочення бюджетного фінансування багатьох сфер діяльності громадян та держави (у тому числі, соціально значущих).

Але це у разі реального дефолту – коли немає грошей на оплату боргу. Насправді ж, наслідки можливого дефолту Росії із зовнішнього боргу через санкції можуть бути "значною мірою символічними", зазначив експерт.

Нагадаємо, останній раз Росія оголосила дефолт щодо своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли російські більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від приголомшливого боргового навантаження царської епохи в 1918 році.

Нагадаємо, від початку 2022 року іноземні компанії через вторгнення РФ до України почали виводити свої капітали.

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