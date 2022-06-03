Дефолт Росії не допоможе виграти війну в Україні - Bloomberg

Дефолт Росії не допоможе виграти війну в Україні - Bloomberg

Дефолт може зачепити авторитет президента Володимира Путіна безпосередньо в РФ, оскільки він довго хвалився, що врятував країну від фінансового хаосу 90-х років.

Ця важко здобута репутація фінансової стабільності була зруйнована.

Про це пише видання Bloomberg.

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Продовження фінансового тиску на режим Путіна виправдане, але це не змінить правила гри. Головною економічною вразливістю РФ залишається її експорт нафти та газу.

Проте дефолт РФ не закінчить війну в Україні.

"Для досягнення цієї мети необхідно зосередитися на припиненні імпорту Росією промислових компонентів і, перш за все, на стримуванні її експорту нафти і газу. В обох випадках є прогрес”, - пише видання..

Нагадаємо, інвестори вимагають від РФ виплатити відсотки за прострочені платежі по євробондах на 1,9 млн доларів. Фінансові експерти прогнозують неминучий дефолт країни через борги, що накопичилися.

Однак несплати 1,9 млн. доларів недостатньо, щоб викликати перехресний дефолт за іншими інструментами. Мінімальний поріг становить не менше 75 млн доларів, випливає з документів на інші російські єврооблігації, які перевірили журналісти.

Reuters повідомив, що 6 червня Комітет з визначення кредитних деривативів збереться, щоб продовжити процес оцінки, який може перейти до організації аукціону для визначення виплат.

Деякі інвестори вважають, що дефолт РФ за іншими боргами виглядає неминучим після продовження наприкінці травня міністерством фінансів США ліцензії, що дозволяє кредиторам отримувати платежі з Росії.

Росія має близько 40 мільярдів доларів у обігу з міжнародних облігацій.

Росія вже пережила дефолт 1998 року, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.

Як нові санкції вплинуть на життя в Росії та чи варто країні-агресорці чекати на дефолт

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