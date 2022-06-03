Дефолт России не поможет выиграть войну в Украине — Bloomberg

Дефолт России не поможет выиграть войну в Украине — Bloomberg

Дефолт может коснуться авторитета президента Владимира Путина непосредственно в РФ, поскольку он долго хвастался, что спас страну от финансового хаоса 90-х годов.

Эта трудно обретенная репутация финансовой стабильности была разрушена.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Продолжение финансового давления на режим Путина оправдано, но это не изменит правила игры. Главной экономической уязвимостью РФ остается ее экспорт нефти и газа.

Однако дефолт РФ не закончит войну в Украине.

"Для достижения этой цели необходимо сосредоточиться на прекращении импорта Россией промышленных компонентов и, прежде всего, на сдерживании ее экспорта нефти и газа. В обоих случаях есть прогресс”, — пишет издание.

Напомним, инвесторы требуют от РФ выплатить проценты за просроченные платежи по евробондам на 1,9 млн долларов. Финансовые эксперты прогнозируют неизбежный дефолт страны из-за накопившихся долгов.

Однако неуплаты 1,9 млн долларов недостаточно, чтобы вызвать перекрестный дефолт по другим инструментам. Минимальный порог составляет не менее 75 млн долларов, следует из документов на другие российские еврооблигации, которые проверили журналисты.

Reuters сообщил, что 6 июня Комитет по определению кредитных деривативов соберется, чтобы продолжить процесс оценки, который может перейти в организацию аукциона для определения выплат.

Некоторые инвесторы считают, что дефолт РФ по другим долгам выглядит неизбежным после продления в конце мая министерством финансов США лицензии, позволяющей кредиторам получать платежи из России.

Россия имеет около 40 миллиардов долларов в обращении по международным облигациям.

Россия уже пережила дефолт 1998 года, тогда это спровоцировало девальвацию рубля и рост цен.

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