Россию ожидает дефолт, если не погасит гособлигации до 4 мая — Moody's

Россию ожидает дефолт, если не погасит гособлигации до 4 мая — Moody's

4 апреля Россия произвела платежи по двум облигациям.

Если до 4 мая Россия откажется провести выплаты по государственным облигациям в твердой валюте вместо рубля, ее ждет дефолт.

Об этом говорится в заявлении международного рейтингового агентства Moody's.

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"4 апреля Россия произвела платежи по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США, что представляет собой изменение условий платежей по сравнению с первоначальными контрактами на облигации", – говорится в сообщении.

В случае, если РФ не погасит облигации в течение льготного периода, который подходит к концу 4 мая, ее может ждать дефолт.

Кроме того, Moody's подчеркнули, что контракты на облигации не предусматривают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов США.

Ранее стало известно, что в России произошел дефолт по ее внешнему долгу. Владельцам облигаций Россия предложила выплаты в рублях, а не в долларах.

С начала 2022 года иностранные компании из-за вторжения РФ в Украину начали выводить свои капиталы.

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