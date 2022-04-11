Будет несколько недель очень тяжелых боев: Арестович о ситуации на Востоке

Будет несколько недель очень тяжелых боев: Арестович о ситуации на Востоке

По мнению Алексея Арестовича, с каждым днем будет нарастать давление на позиции ВСУ.

Украину ждут несколько недель очень тяжелых боев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя ситуацию на Востоке.

"Сейчас вторая фаза "спецоперации", которая идет шестые сутки уже. Сейчас готовится введение вторых, третьих эшелонов. Это будут пришедшие с Дальнего Востока войска и по их планам переброшенные из-под Киева, Сум, Чернигова. Российская военная школа своеобразна — они сейчас начнут их частями в бой вводить, спешат очень. С каждым днем будет нарастать давление на наши позиции. Мы это знаем, готовимся к противостоянию тоже. Но не будет легко. Будет несколько недель очень тяжелых боев. Начиная с сегодняшнего дня", — заявил Арестович.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

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