РФ перебуває за кілька годин від дефолту - Bloomberg

РФ перебуває за кілька годин від дефолту - Bloomberg

Росія порушила умови виплати свого суверенного боргу, не погасивши вчасно відсотки за кредитом.

У неділю ввечері закінчується російський пільговий період приблизно на $100 мільйонів пропущених виплат по облігаціях, заблокованих через західні санкції.

Про це пише Bloomberg.

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"Після місяців балансування на межі дефолту Росія тепер перебуває всього "за кілька годин" до драматичного моменту фінансової битви, яку США та інші вели проти Кремля через його вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Офіційної декларації не буде, і Росія вже оскаржує це призначення, але якщо інвестори не отримають гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться "випадок дефолту", згідно з документами облігацій, пише видання.

Нагадаємо, інвестори вимагають від РФ виплатити відсотки за прострочені платежі по євробондах на 1,9 млн доларів. Фінансові експерти прогнозують неминучий дефолт країни через борги, що накопичилися.

Однак несплати 1,9 млн. доларів недостатньо, щоб викликати перехресний дефолт за іншими інструментами. Мінімальний поріг становить не менше 75 млн доларів, випливає з документів на інші російські єврооблігації, які перевірили журналісти.

Росія має близько 40 мільярдів доларів у обігу з міжнародних облігацій.

Росія вже пережила дефолт 1998 року, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.

Як нові санкції вплинуть на життя в Росії та чи варто країні-агресорці чекати на дефолт

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