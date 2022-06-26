"Санкції мають бути агресивнішими" - Єрмак

Він наголосив, що на зустрічі G7 має відреагувати на російські удари по Києву.

Для впливу на російську економіку все ще потрібно газове ембарго у новому санкційному пакеті ЄС.

На цьому наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Санкції мають бути агресивнішими. Ембарго на експорт золота – це добре, але потрібне газове ембарго у новому санкційному пакеті ЄС", - зазначив він.

Єрмак також зазначив, аби припинити продовольчу кризу, необхідні військові конвої для розблокування портів України.

"Визнання Росії країною-спонсором тероризму дуже необхідне. Більше важкого озброєння для України – це шлях до перемоги над ворогом, який розуміє лише силу", - резюмував він.

Нагадаємо, Андрій Єрмак прокоментува ранковий ракетний обстріл Києва і наголосив, що росіяни продовжують воювати з мирними людьми, порушуючи всі правила війни.

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