Арестович назвав очікувану дату постачання американської зброї за лендлізом

Військовий експерт уточнив, коли українські Збройні сили можуть очікувати потужну допомогу від США.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович нагадав, що американська зброя за лендлізом до України ще не надходила, на її постачання можна сподіватися лише від нового фінансового року, який починається в жовтні.

Про це він говорив у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

“Нагадаю, ще не запрацював лендліз. Він запрацює лише з 1 жовтня, з початку нового фінансового року. Наразі [зброя] передається лише через розпорядження президента [США]. Але відповідно коли він запрацює, буде взагалі весело”, - пообіцяв Олексій Арестович.

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Як відомо, програма лендліз - це допомога, яку США надавали союзникам антигітлерівської коаліції в період від 1941 до 1945 року. Її можна перекласти з англійської мови як "давати в борг і в оренду" (Lend Lease).

Закон про лендліз для України повністю схвалив американський Конгрес, а 9 травня документ підписав президент Джо Байден. Україна зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги. Або просто віддати вцілілу техніку назад.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи допоможе кандидатство в ЄС прискорити постачання зброї до України.

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