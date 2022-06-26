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Байден перед самітом G7 анонсував заборону імпорту золота з Росії

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Байден перед самітом G7 анонсував заборону імпорту золота з Росії

Фото: Getty Images

Міністерство фінансів США планує винести ухвалу, якою буде обмежено ввезення до країни російського золота уже 28 червня під час завершення саміту G7.

Президент США Джо Байден перед початком саміту країн "Великої сімки" у Німеччині анонсував заборону імпорту російського золота.  

Про це він написав у Twitter. 

"Сполучені Штати запровадили безпрецедентні витрати для Путіна, щоб позбавити його доходів, необхідних для фінансування війни проти України. Разом G7 оголосить, що ми заборонимо імпорт російського золота, основного експорту, який приносить Росії десятки мільярдів доларів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, лідери найбільших і найвпливовіших економік світу під час зустрічі у Німеччині у неділю, 26 червня, обговорюватимуть, як у подальшому підтримувати Україну та як подолати шкоду, яку російська війна завдає всьому світові.

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