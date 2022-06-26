“Велика сімка” узгодила заборону на імпорт золота з Росії — Reuters

Міністерство фінансів США планує винести ухвалу, якою буде обмежено ввезення до країни російського золота уже 28 червня під час завершення саміту G7.

Лідери країн G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) погодили заборону імпорту так званого “нового золота” з Росії, розширюючи санкції проти Москви через її війну проти України.

Про це в суботу, 25 червня, повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

У повідомленні йдеться, що Сполучені Штати згуртували світ, наклавши на Росію швидкі та значні економічні витрати, щоб позбавити президента Володимира Путіна доходів, необхідних для фінансування війни в Україні.

За даними агентства, 28 червня Міністерство фінансів США винесе ухвалу про заборону імпорту нового золота до Сполучених Штатів. З аналогічними заявами мають виступити мінфіни інших країн G7, пише агентство.

Також читайте США та ЄС передбачили наслідки через санкції проти Росії - Байден

Раніше західні санкції проти Росії не були спрямовані безпосередньо на комерційні поставки золота, але багато банків, вантажовідправників і нафтопереробників припинили працювати з російським металом після початку війни в Україні.

Золото є важливим активом для російського центрального банку, який зіткнувся з обмеженнями на доступ до деяких своїх активів, які зберігаються за кордоном через санкції Заходу.

Акції російських золотодобувних компаній, які торгуються за кордоном, впали цього року на тлі труднощів, включаючи продаж золота та погашення кредитів банкам, які потрапили під санкції.

Загалом Росія виробляє близько 10% золота, що видобувається у світі щороку. Її золоті запаси зросли втричі після анексії Криму в 2014 році.

Нагадаємо, російські банки останнім часом значно скоротили обсяг запасів дорогоцінних металів.

Читайте також: