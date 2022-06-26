Росію та Білорусь позбавили участі в Енергетичній хартії

Росію та Білорусь позбавили участі в Енергетичній хартії

За ініціативи України державу-агресора та її сателіта позбавили статусу спостерігачів у багатосторонній угоді, якою закріплено головні принципи міжнародного співробітництва у енергетичній сфері.

На спеціальній сесії Конференції Енергетичної Хартії у Брюсселі Росію та Білорусь позбавили статусу спостерігачів у міжнародній енергетичній організації, яка об’єднує 60 країн світу, зокрема, Євросоюз.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У повідомленні йдеться, що після повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну представники міністерства неодноразово виступали з ініціативою щодо позбавлення Росії статусу спостерігача в Енергетичній Хартії, а також призупинення тимчасового застосування Договору до Енергетичної Хартії щодо Білорусі.

Таке рішення зрештою було ухвалено. “Держава-агресор, що, порушує міжнародні угоди, зневажає права інших держав і народів, як і її сателіт, заслуговують на міжнародну ізоляцію, у тому числі в енергетичних спільнотах та організаціях", — прокоментував його міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Договір про Енергетичну хартію закріплює основні принципи співпраці, зокрема у сфері захисту іноземних інвестицій, встановлює транзитні правила до енергетичних систем та механізми вирішення суперечок між договірними сторонами, інвестори та приймаючими державами.

Росія і Білорусь підписали Договір про Енергетичну Хартію, однак так і не ратифікували його. Водночас Білорусь застосувала Договір тимчасово.

Нагадаємо, раніше Державна дума Росії схвалила законопроєкт про вилучення країни з-під юрисдикції Європейського суду з прав людини.

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