Уряд Росії підтримав вихід зі складу Європейського суду з прав людини

Російський парламент підтримав рішення про вихід із ЄСПЛ.

Рішення прийнято після більш ніж 20-річного перебування на посаді члена Ради Європи, головної правозахисної організації континенту.

Про це пише The Guardian.

Державна дума Росії схвалила два законопроекти, один про вилучення країни з-під юрисдикції суду, а другий – 16 березня як граничну точку, а рішення проти Росії, прийняті після цієї дати, не виконуватимуться.

"Європейський суд з прав людини став інструментом політичної боротьби проти нашої країни в руках західних політиків. Деякі з рішень суду прямо суперечили російській конституції, нашим цінностям і нашим традиціям", - сказав після голосування спікер нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін.

Звернення до ЄСПЛ стало останнім заходом для позивачів у кількох резонансних справах, які були відхилені російськими судами, і тому сьогоднішній крок знаменує кінець тому, що багато активістів бачили як останню надію на справедливість.

Нагадаємо, Росію офіційно виключили з Ради Європи.

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