Венедіктова розповіла, перед якими судами постануть російські загарбники

Російських окупантів будут судити не лише по міжнародному праву, відповідальність за свої звірства чекає на них і в Україні. Також щодо конкретного злочину можуть створити спеціальний військовий трибунал.

Російських окупантів будут судити не лише по міжнародному праву, а й в Україні. Різні стратегії одна одну не виключають. Це паралельні процеси.

Про це під час конференції 3 травня повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Ми рухаємось різними шляхами. Від початку війни в мене була стратегія, як ми будемо йти за справедливістю. Перший, звичайно, українська стратегія. Вони одна одну не виключають. Це паралельні процеси. Перше - це українські суди, друге - це суди національних юрисдикцій, де відкриті так само справи. В нас іще 14 країн відкрили власні справи щодо воєнних злочинів і дотичних. Далі ми беремо Міжнародний кримінальний суд. Чому він для нас важливий? Там індивідуалізована кримінальна відповідальність. Тобто, ми будемо мати конкретного злочинця, який буде на лаві підсудних", - зазначила вона.

Далі, за словами Венедіктової йде суд ООН.

"Але суд ООН - це історія яка? Держава проти держави. Потім, звичайно Стразбурзький (Європейський суд з прав людини). Так, РФ вийшла, але я дуже вдячна партнерам з Ради Європи, які продовжили для Українців ще 6 місяців, коли ми можемо подавати туди позови. З огляду правосуддя - це важливо. Ми всі пам'ятаємо приклади, коли деякі держави виходили з Ради Європи, а потім повертались", - розповіла генпрокурорка.

Також іще одна остання опція, про яку потужно заявляє українська влада, це створення спеціального військогового трибуналу щодо конкретного злочину. Це злочин агресії.

"Тобто, якщо ми працюємо по різним: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид - ще може бути створений окремий трибунал щодо злочину агресії", - резюмувала Венедіктова.

Раніше Венедіктова розповіла, коли запрацює трибунал для російських окупантів.

Ініціатива "Трибунал для Путіна": як фіксують злочини росіян в Україні та хто за них відповість

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