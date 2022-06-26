ЗСУ рватимуть білоруських вояків, доки не розірвуть повністю - Арестович

Військовий експерт вважає, що загроза наступу з Білорусі надто перебільшена і пояснив, чому агресія армії Лукашенка приречена на провал.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що малоймовірний наступ білоруської армії на Україну у прикордонній області наштовхнеться на лютий опір як ЗСУ, так і місцевих мисливців.
Про це він говорив у розмові з російським правозахисником і блогером Марком Фейгіним.
“Уявімо, що Лукашенко віддав наказ наступу. Люди військові мають виконувати накази. Коли армія без бойового досвіду почне наступати лісовими стежками Рівненської області, то наші розлючені вояки рватимуть їх, доки не розірвуть повністю”, - запевнив Арестович.
За його словами, на білоруських солдатів обрушиться гнів усіх - як військовослужбовців ЗСУ, так і бійців та місцевих мисливців.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький раніше заявив, що з території Білорусі до України можуть зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи.
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