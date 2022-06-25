ЗСУ розбили російську колону "Ураганів" і БТР на Донбасі: відео

ЗСУ розбили російську колону "Ураганів" і БТР на Донбасі: відео

Вдало навівши артилерію, воїни ССО коригували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шматки.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України розбили колону російської військової техніки на Донбасі.

Розвідники ССО в Донецькій області виявили російську колону, що налічувала 6 РСЗВ "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР і БМП.

Про це йдеться у повідомленні 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго у Facebook.

"Вдало навівши артилерію, воїни ССО коригували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шматки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, очільник військової розвідки також заявив, що бойові дії в Україні знизяться до мінімуму вже до кінця року. А переломний момент у війні може настати вже від початку серпня.

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