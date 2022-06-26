Литва не зніматиме обмеження на транзит до Калінінграда — заява президента

Литва не зніматиме обмеження на транзит до Калінінграда — заява президента

Литовський президент заявив, що погрози Кремля не змусять його країну піти на поступки щодо перевезення російських товарів через свою територію.

У Литві будуть дотримуватися санкцій Євросоюзу щодо Росії і не підуть на жоден компроміс щодо обмеження транзиту товарів до Калінінградської області.

Про це він президент Литви Гітанас Науседа повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Обговорював цю тему у Брюсселі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Зрозуміло, що Литва має і застосовуватиме санкції ЄС. Литва повинна і зберігатиме контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні "коридори", як і про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля, не може бути й мови”, - йдеться в його дописі у соцмережі.

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Нагадаємо, слідом за залізничними перевезеннями підсанкційних товарів Литва також заборонила Росії перевозити своєю територією автомобільні вантажі. Тож тепер Росія може доправляти до Калінінграда підсанкційні вантажі лише морем.

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