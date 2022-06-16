Кислиця назвав головний аргумент, чому Росію не виключають з ООН

Кислиця назвав головний аргумент, чому Росію не виключають з ООН

У Радбезі не готові вести мову про виключення РФ з ООН, бо вона має ядерну зброю та погрожує.

Головний аргумент, чому Росію не виключають із ООН - це наявність ядерної зброї. Тому Лондон, Вашингтон і Париж, які є постійними членами Ради безпеки, не готові вести про це мову.

За словами постійного представника України в ООН Сергія Кислиці в етері "Єдиного Марафону", це також єдина причина, чому світ 30 років закривав очі на дії РФ

"Та обставина, що РФ має ядерний арсенал, вона є надзвичайно складною темою, і жодна країна світу не може дозволити собі вести себе безвідповідально по відношенню до російських погроз", - сказав він

Інше питання, чи готовий президент Росії Володимир Путін піти на самогубство. Бо застосування ядерної зброї, навіть тактичної, буде самогубством, додав Кислиця.

Нагадаємо, за словами постійного представника України в ООН Сергія Кислиці, наразі "гріх нарікати" на послів Франції або Німеччини в Раді безпеки.

Чи готовий Путін до самогубства - Кислиця

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