Кислиця назвав головний аргумент, чому Росію не виключають з ООН

У Радбезі не готові вести мову про виключення РФ з ООН, бо вона має ядерну зброю та погрожує.
Головний аргумент, чому Росію не виключають із ООН - це наявність ядерної зброї. Тому Лондон, Вашингтон і Париж, які є постійними членами Ради безпеки, не готові вести про це мову.
За словами постійного представника України в ООН Сергія Кислиці в етері "Єдиного Марафону", це також єдина причина, чому світ 30 років закривав очі на дії РФ
"Та обставина, що РФ має ядерний арсенал, вона є надзвичайно складною темою, і жодна країна світу не може дозволити собі вести себе безвідповідально по відношенню до російських погроз", - сказав він
Інше питання, чи готовий президент Росії Володимир Путін піти на самогубство. Бо застосування ядерної зброї, навіть тактичної, буде самогубством, додав Кислиця.
Нагадаємо, за словами постійного представника України в ООН Сергія Кислиці, наразі "гріх нарікати" на послів Франції або Німеччини в Раді безпеки.
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