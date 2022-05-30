Банки РФ стрімко втрачають запаси золота

Російські банки значно скоротили обсяг запасів дорогоцінних металів.

Учасники ринку назвали причиною скорочення запасів золота активізацію експортних операцій.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РБК на основі аналізу даних Центробанку РФ.

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Станом на 1 квітня залишки на рахунках, на яких відображаються подібні активи, опинилися на рівні 227,3 млрд рублів, що стало мінімумом від серпня 2019 року. З урахуванням цін на афіноване золото, за оцінками агентства, станом на 1 квітня в банках зберігалося 43,8 тонни цього металу. За два місяці залишки зменшилися на 11,4 тонни (мінус 20,7%) — на 10,8 тонни у лютому і на 0,6 тонни у березні.

Лютневе зниження можна вважати найбільшим за півтора роки — учасники ринку активно розпродавали золото на користь клієнтів-експортерів. А в березні підвищений попит на фізичне золото стали пред'являти й роздрібні клієнти банків.

Фінорганізації фіксували зростання інтересу росіян до купівлі золотих злитків і монет на тлі обвалу на російському фінансовому ринку, розширення санкцій, а також після скасування ПДВ на покупку злитків.

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