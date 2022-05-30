"Ти про що, Балицький, думав, коли став колаборантом, дурню?" - Фейгін про вибух у Мелітополі

"Ти про що, Балицький, думав, коли став колаборантом, дурню?" - Фейгін про вибух у Мелітополі

Фейгін не виключає, що проти колабораціоніста Балицького діють українські партизани.

Сьогодні, 30 травня, у центрі Мелітополя пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих, серед яких - племінниця колабораціоніста Євгена Балицького. Щодо цього висловився російський правозахисник Марк Фейгін.

В ефірі марафону на телеканалі "Freeдом" Фейгін прокоментував вибух у тимчасово окупованому місті.

"Триває війна. Це ж не просто так, що у мирному місті щось підірвали. Якщо у Мелітополі спробували підірвати самопризначеного колаборанта, а як він хотів? Це що іграшки? Ти коли йшов на цю посаду, ти про що думав, дурню? Триває війна. Це не жарти. Я не виключаю, що ці вибухи – дія української сторони: партизанів, ДРГ... Війна йде. Такі речі відбуваються ліворуч і праворуч", - сказав експерт.

Нагадаємо, в Україні судитимуть російського військового, який вбив цивільного та зґвалтував його дружину. Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії зс рф очікує покарання за скоєний злочин.

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