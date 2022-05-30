Банки РФ стремительно теряют запасы золота

Российские банки значительно сократили объем запасов драгоценных металлов.

Участники рынка назвали причиной сокращения запасов золота активизацию экспортных операций.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РБК на основе анализа данных Центробанка РФ.

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По состоянию на 1 апреля остатки на счетах, на которых отражаются подобные активы, оказались на уровне 227,3 млрд рублей, что стало минимумом с августа 2019 года. С учетом цен на афинированное золото, по оценкам агентства, по состоянию на 1 апреля в банках хранилось 43,8 тонны этого металла. За два месяца остатки уменьшились на 11,4 тонны (минус 20,7%) – на 10,8 тонны в феврале и на 0,6 тонны в марте.

Февральское снижение можно считать самым большим за полтора года — участники рынка активно распродавали золото в пользу клиентов-экспортеров. А в марте завышенный спрос на физическое золото стали предъявлять и розничные клиенты банков.

Финорганизации фиксировали рост интереса россиян к покупке золотых слитков и монет на фоне обвала на российском финансовом рынке, расширению санкций, а также после отмены НДС на покупку слитков.

Напомним, кредитный рейтинг России снизился до преддефолтного.

Как новые санкции повлияют на жизнь в России и стоит ли стране-агрессору ждать дефолта

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