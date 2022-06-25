Зеленський: Кожна російська ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами

Зеленський: Кожна російська ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами

У понеділок, 27 червня, президент України братиме участь у саміті "Групи семи". На тижні відбудеться й саміт НАТО.

Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців. І кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами.

Вже в понеділок, 27 червня, президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті "Групи семи". На тижні відбудеться й саміт НАТО.

Про це президент сказав у традиційному вечірньому зверненні 25 червня наприкінці 122-го дня війни.

"45 ракет за половину доби і якраз напередодні таких зустрічей. Все зрозуміло. Ще одне підтвердження саме нашої позиції. Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо, збройної допомоги для України треба більше, і що системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є в наших партнерів, – мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, ввечері російські окупанти ракетами обстріляли місто Сарни у Рівненській області. Влучили в СТО з мийкою та в ще один комплекс, де ремонтували автомобілі. Троє людей загинули, під завалами ще можуть бути люди.

Ракетна показуха, а ми дотиснемо - звернення Зеленського за 25 червня

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