Японія запровадила додаткові санкції проти Росії 

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо оголосив додаткові санкції проти Росії, включаючи заборону на імпорт російського золота та обмеження для 70 фізичних осіб

Прем'єр вважає, що настав час зміцнити єдність проти Росії.

Про це передає NHK.

Додаткові санкції, які оголосив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда передбачають заборону на імпорт російського золота та надання Росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.

Як наголосив Кісіда, ці санкції також заборонять продавати товари для 90 організацій, пов'язаних з оборонною сферою, та заморозять активи ще 70 фізичних осіб та організацій.

Раніше уряд Японії ухвалив рішення про замороження активів найбільшого банку Росії “Сбербанку”, а також найбільшого приватного банку “Альфа-Банку” за агресію РФ проти України.

Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїті Хагіуда неодноразово заявлял про необхідність запроваджувати та посилювати санкції проти Росії.

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