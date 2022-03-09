Японія відправила до України першу військову допомогу: фото

Окрім доставки оборонних товарів, японський уряд зобов’язався приймати людей, які втікають від війни з України.

Увечері у вівторок, 8 березня, транспортний літак KC-767 вилетів із військової бази Комакі Сил Повітряної самооборони в центральній Японії до Польщі із вантажем оборонного призначення для української армії, яка чинить опір російській агресії.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

Вантаж, який передає Збройним силам України Японія не включає летальної зброї. До нього входять намети, бронежилети, зимовий одяг, медичні препарати для невідкладної допомоги, засоби гігієни, електрогенератори тощо.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно оголосив, що для Японії та її національної безпеки “критично важливо” надати підтримку Україні та рішуче реагувати спільно з іншими державами на російську агресію. За його словами, напад Росії порушує міжнародне право і “збурює міжнародний порядок до глибин”.

Японія різко розкритикувала вторгнення Росії, заявляючи, що воно підірвало суверенітет і територіальну цілісність України, при цьому агресія триває вже другий тиждень, незважаючи на міжнародний резонанс і санкції. Окрім доставки оборонних товарів, уряд зобов’язався приймати людей, які втікають з України.

У межах пацифістської Конституції Японія має три загальні принципи, які визначають, коли забороняється і дозволяється переміщення її оборонного обладнання за кордон. У Міністерстві оборони заявили, що в цьому випадку дозвіл було надано, оскільки Україна зазнала вторгнення з порушенням міжнародного права.

Міністр оборони Нобуо Кіші заявив, що доставка товарів є солідарністю з народом України, який продовжує чинити опір російському вторгненню, і Японія надасть “максимальну підтримку”.

Нагадаємо, 8 березня відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стосовно надання на безоплатній основі оборонного спорядження для потреб української армії.

Раніше Японія різко розкритикувала вторгнення Росії до України. А прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда взагалі заявив, що південна частина Курильських островів - це споконвічні японські території. Росія окупувала ці японські землі 1945-го після Другої світової та утримує острови під своїм контролем.

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