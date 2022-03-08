У Польщі ухвалили рішення щодо винищувачів для України

У Польщі ухвалили рішення щодо винищувачів для України

Польський уряд закликав інші країни НАТО наслідувати її приклад.

Польща готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн у Німеччині та безкоштовно надати їх у розпорядження США.

Про це повідомили у МЗС Польщі.

Водночас влада Польщі звернулася до Сполучених Штатів Америки з проханням надати їй вживані літаки з подібними експлуатаційними можливостями. Польща готова негайно домовитися про умови закупівлі цієї техніки.

Польський уряд також просить інші країни НАТО, які мають на озброєнні армій літаки МІГ-29, діяти подібним чином.

Нагадаємо, раніше Варшава надіслала запит до адміністрації президента Байдена з приводу гарантій, що США нададуть на заміну старим МіГам, які планують передати Збройним силам України, винищувачі американського виробництва. Білий дім заявив, що розгляне це питання.

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