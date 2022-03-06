США дали "зелене світло" країнам НАТО на постачання винищувачів до України

З таким проханням у суботу, 5 березня, звернувся до Конгресу США Володимир Зеленський.

США дали дозвіл країнам-членам НАТО, якщо вони вирішать надати Україні винищувачі, через день після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх під час відеоконференції.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен в прямому ефірі американської новинної програми "Face the Nation".

"Це отримує зелене світло", - відповів Блінкен, коли його запитали, чи може польський уряд, який є членом НАТО, відправити в Україну винищувачі.