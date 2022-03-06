США дали "зелене світло" країнам НАТО на постачання винищувачів до України

З таким проханням у суботу, 5 березня, звернувся до Конгресу США Володимир Зеленський.
США дали дозвіл країнам-членам НАТО, якщо вони вирішать надати Україні винищувачі, через день після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх під час відеоконференції.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен в прямому ефірі американської новинної програми "Face the Nation".
"Це отримує зелене світло", - відповів Блінкен, коли його запитали, чи може польський уряд, який є членом НАТО, відправити в Україну винищувачі.
"Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти зробити так, щоб вони отримали чим засипати літаки, які вони передають українцям?", - сказав Блінкен.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.