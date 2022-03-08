Попри цензуру і загрозу опинитися у в'язниці, BBC відновлює роботу в Росії

Робота служби новин BBC в Росії триває з-за кордону.
Після тимчасового припиненння британська телерадіокорпорація BBC вирішила відновити роботу у Росії. У російській службі новини пояснюють, що вкрай необхідно вести репортажі з РФ.
Про це йдеться у заяві BBC, опублікованій на сайті 8 березня.
"Ми розглянули наслідки нового законодавства поряд із гострою необхідністю вести репортажі з Росії. Після ретельного обговорення ми вирішили відновити репортажі з Росії англійською мовою сьогодні ввечері (у вівторок, 8 березня - ред.) після того, як вони тимчасово були припинені наприкінці минулого тижня", - йдеться у повідомленні.
До слова, робота служби новин BBC в Росії триває з-за кордону.
Нагадаємо, що 4 березня "Роскомнадзор" заблокував сайт ВВС. Після цього в інформаційному агентстві вирішили призупинити роботу своїх співробітників у Росії.